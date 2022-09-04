Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan isimlerden biri olan Christian Fassnacht'la ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht birkaç gün önce sosyal medyadan dikkat çeken bir hamle yaptı. İsviçreli futbolcu, uzun süredir adının transferde birlikte anıldığı Beşiktaş'ı sosyal medyadan takibe aldı.

HAFTAYA İSTANBUL'DA

Özellikle İsviçre basını, oyuncuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya başladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alması transfer için en büyük işaret. Fassnacht Süper Lig 'e gitmek istiyor ve 8 Eylül'e kadar zamanı var. En güçlü aday da Beşiktaş. Sağ ve sol kanatta oynayabilen oyuncunun haftaya İstanbul'a gelerek yüz yüz bir görüşme yapması bekleniyor.

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SAKATLIĞI GEÇİCİ

Tecrübeli oyuncu Christian Fassnacht için "Sakatlığı ciddi, toparlanması zor" iddiaları vardı. Bunun üzerine Young Boys kulübünün yetkilileri bir açıklama yaptı. Yetkililer, "Fassnacht sakatlık yaşadı ama kısa süre içinde formuna kavuşabilecek düzeyde" ifadelerini kullandılar.

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