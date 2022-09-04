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Spor

Mauro Icardi'nin geleceği tarih ve alacağı ücret belli oldu

Galatasaray her konuda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi'yi salı günü İstanbul'a getirecek. Bu arada Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik4 Eylül 2022 Pazar 11:29 - Güncelleme:
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Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu son dakika bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki salı günü İstanbul'a gelecek.

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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi Galatasaray 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu!

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3 MİLYON AVRO MAAŞ

3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım Fransız kulübünde 8 milyon avro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon avroluk kısmını ödeyecek.

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