Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladı

TV8,5'ta yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen bir transfer haberi verdi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GELECEK SEZON İÇİN ATLETİCO MADRİD İLE ANLAŞTI

Rıdvan Dilmen, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de ilk 11'deki yerini kaybeden sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için İspanya'nın Atletico Madrid kulübü ile anlaştığını açıkladı.

Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü'ye teklif

BU SEZON GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE GÜNDEMDE

Dilmen bu sezon için oyuncunun kiralık olarak Türkiye'den bir takıma gelebileceği Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu söyledi.