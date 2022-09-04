Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladı

TV8,5'ta yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen bir transfer haberi verdi.
Rıdvan Dilmen, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de ilk 11'deki yerini kaybeden sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için İspanya'nın Atletico Madrid kulübü ile anlaştığını açıkladı.
Dilmen bu sezon için oyuncunun kiralık olarak Türkiye'den bir takıma gelebileceği Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu söyledi.