İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değeri olduğunu belirterek, "Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır." diye konuştu.

Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü'ye teklif Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü yaşadığı yönündeki soruya, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde. Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok." yanıtını verdi.

Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili soru üzerine ise Özbek, "Galatasaray'ın öncelikli sorunları ekonomik diyorum. Bu konuda hiç soru gelmiyor. Öncelikle Galatasaray'ın sportif başarısını arka plana atmadan, borç yapımızı düzeltmek zorundayız. Elbette futbolu, amatör branşları önemsiyoruz. Ekonomik manada da üyelerimizin geleceğimizi düşünmesini özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"SPOR EKONOMİSİNİ YÖNETMENİN ÖNEMİNİN FARKINDA OLMAMIZ LAZIM"

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının ardından Galatasaray'ın Türk sporunun dünyadaki yüzü olduğunu belirten Özbek, "Kulübümün bu manada ülkesine verdiği katkıdan dolayı hepimiz gururluyuz. Futbol ekonomisi son yıllarda korkunç seviyede büyüdü. Spor ekonomisini yönetmenin öneminin farkında olmamız lazım. Ne kadar farkındayız tartışılır. Büyük kulüplerin taraftarları nezdinde bunun ne kadar anlaşıldığı tartışılır. Taraftarların birinci sorusu transfer oluyor." dedi.

Bütün büyük kulüplerin ekonomik sorunlarının ilk sırada geldiğini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aday olurken bir şeyi öne çektik, kurucumuz Ali Sami Yen'in belirttiği gibi uluslararası arenada rakipleri yenmek. Yabancı kulüpleri yenmek, kulüpleri ve sporu rakiplerle aynı seviyeye taşımak demek. Galatasaray'ın ekonomik yapısını yukarıya çekmek için görev geldik. Sportif başarılara hizmet edecek, buna ulaşmamızı sağlayacak husus ekonomik yapının düzeltilmesi olacak. Yeni yeni bazı yetiştirdiğimiz sporcular yurt dışında oynayabiliyorlar. O zaman spor ekonomisine destek verecek bazı faaliyetleri öne çıkarmakta fayda var. Gayrimenkullerimiz var, günü gelince ihtiyaç duyulması halinde kulübe destek verilmesi maksadıyla alınmış. Gelen yönetimlerin birinci amacı bunu sağlamak olmalı. Her aşamayı finansal yapıyı düzeltmek için kovalıyoruz. Zaman zaman 'Galatasaray bir inşaat, gayrimenkul şirketi mi' diye eleştiriler alıyoruz. Sportif faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirlerimiz bugün uluslararası arenada yarışmamıza yeterli değil. Bunu kabullenmek mi lazım, yoksa projeleri öne çekmek mi lazım. Biz ikincisini yapıyoruz."

Galatasaray'ın projelerine de değinen Özbek, "Bankalara faiziyle 2,7 milyar borç var. Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Florya'daki projeleri yaptıktan sonra Galatasaray'ın elinde bugünkü rakamlarla 7 milyar liralık fonu olacak. Borçlarını ödemiş bir kulüp olacağız. 2,5-3 yıl sonrasına gittiğimizde Galatasaray'ın borcu yok ve 7 milyar liralık bir fonu var. 'Hemen gidelim şu futbolcuyu alalım' diye bir şey yok. Bu fon Galatasaray'ın ana parası ve kimse buna dokunamaz. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılına garanti altına alacak bu fonun ancak getirisinden yönetimler faydalanabilir. Bunlara da genel kurul karar verecek. Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamanın peşindeyiz. 'Hele bir seçilelim sonrasına bakarız' dönemi bitmiştir. şeklinde görüş belirtti.

Dele Alli'yi yerin dibine soktu! "O bir felaketti" 1800'lü yıllarda Galatasaray Lisesi nezdinde eskrim kulübü kurulduğu bilgisini paylaşan Özbek, olimpik branşların Türkiye'de Galatasaray'da doğduğunu, sarı-kırmızılı kulübün bu konuda öncü olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olduğu yönündeki soru üzerine, "Galatasaray'ın 15 bine yakın üyesi var, bunların 5 bine yakını aidatlarını yatırmamışlar. Birkaç ay önce Galatasaray için çok önemli bir genel kurul yaptık. Ekonomik açıdan belli bir düzlüğe çıkabilmek için gayrimenkullerle ilgili genel kuruldan geniş kapsamlı bir yetki istedik. Bunu da önceden duyurduk. Bine yakın kişi katıldı. 999 kişi evet, 1 kişi hayır dedi. Önemli olan kısmı, 15 bin üyeniz var, çok önemli bir genel kurul yapıyorsunuz ama bin kişi geliyor. Bir kulübe üye olmak sadece kartını taşımamak olmamalı. Eğer üye oluyorsan genel kurula gelip katkı vereceksin. Her sene 400 üye alıyoruz. Bu üyelerin seçiminde kulübe katkı verilmesinin önemli biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEKİP AVDAGİÇ : " (GALATASARAY'IN UEFA KUPASI'NI KAZANMASI) BİRÇOK YERDE BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇTI"

İTO Başkanı Şekip Avdagiç de İstanbul'un ticaret, kültür, turizmin yanı sıra sporun da başkenti olduğunu, kentin bu kimliğini öne çıkarmanın kendilerini motive ettiğini söyledi.

Spor kurumlarıyla ticaret odalarının birlikte çalışmalarının çok önemli sonuçlar verdiğini aktaran Avdagiç, "Galatasaray'ın en önemli sportif başarılarından birisi UEFA Kupası'nı kazanmış olması. O dönemde Türkiye'nin ihracat rakamı 23-24 milyar dolardı, takip eden 3 yıl içinde 50 milyar dolara geldi. Güzel işler başarıldıktan sonra yurt dışına gittiğimizde muhataplarımızın Galatasaray demeyi de öğrendiğini gördük. Bu da birçok yerde bizim önümüzü açtı. Arzumuz bunun gibi örneklerin çoğalması." diye konuştu.