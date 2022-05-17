Beşiktaş formasıyla geçen sezon 38 lig maçında 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Cyle Larin, bu dönemde ise büyük düşüş yaşamıştı. Yeni sözleşme konusunda yönetimden istediği teklifi alamamasının ardından formunda büyük düşüş gözlenen Larin, adeta sınıfta kalmıştı.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

CYLE LARIN'DEN GERİ ADIM

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın 1.7 milyon avroluk teklifini geri çevirip 2.5 milyon avro isteyen Kanadalı futbolcu, menajeri aracılığıyla istediği şartlarda bir takım bulamayınca fikrini değiştirdi.

Maç sonrası gergin anlar! Emre Belözoğlu çılgına döndü

YÖNETİM TEKLİFİNİ DÜŞÜRDÜ

Ligde bitime günler kala kulüp yetkilileriyle görüşme yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Larin'e 1.2 milyon avrodan 3 yıllık teklifte bulunmaya hazırlandığı, lig bitiminde Valerien Ismael'in bu oyuncuyla ilgili olarak kararını vermesi sonrasında tecrübeli isme bu önerinin sunulacağı ifade edildi.

Küme düşen Bursaspor'da futbolculara taraftar dayağı!

28 MAÇTA 7 GOL, 1 ASİST

Son olarak önceki gün Göztepe filelerini sarsan Cyle Larin'in bu sezon Kara Kartal'da 28 lig maçında 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.