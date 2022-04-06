Kanada Milli Takımı'ndan moralli dönen Cyle Larin, Trabzonspor maçında ise olay yaratmıştı. Karşılaşmaya sonradan dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis'e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü. Takım arkadaşları ve teknik ekibin bu hareketinden dolayı tepki gösterdiği tecrübeli futbolcunun, maç sonunda özür dilediği bildirildi.

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CYLE LARIN: "BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Larin'in, soyunma odasında, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dediği kaydedildi.

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VALERIEN ISMAEL: "SIOPIS'TEN ÖZÜR DİLE"

Larin'in özründen sonra devreye giren Valerien Ismael'in, "Önce bu kabul edemeyeceğim davranışı bulunduğun oyuncudan özür dile. Beşiktaş, özel kulüp. Herkese centilmenliği ile örnek olmalı. Burada olan herkesin bu duygu içinde olmasını istiyorum. Şartlar ne olursa olsun herkes profesyonel davranmalı. Aksi durumda sahaya çıkacak kimse kalmaz!" şeklinde sert çıkıp yol gösterdiği belirtildi.

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KIRMIZI KARTIN CEZASI 50 BİN AVRO

Öte yandan Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin Larin'e 50 bin avro para cezası vermesi bekleniyor.