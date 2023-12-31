Declan Rice: Pozitif kalmamız gerekiyor

Arsenal'ın İngiliz yıldızı Declan Rice, Fulham mağluibyeti sonrası konuştu.

Declan Rice yaptığı açıklamada, "Paniğe gerek yok. Önümüzde daha çok fazla maç var. Pozitif kalmamız gerekiyor. Negatif olmanın zamanı değil." dedi.

Takımına güvendiğini belirten başarılı orta saha, "Harika bir menajere, harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rice, "Kendimizi ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık ama 2023'ün genel olarak Arsenal için iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.