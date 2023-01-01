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Spor

Beşiktaş'ta karar verildi! Dele Alli için ayrılık yakın

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli, ocak ayında da beklentileri karşılayamazsa takımdan gönderilecek.

Ntv1 Ocak 2023 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar verildi! Dele Alli için ayrılık yakın
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Beşiktaş, Dele Alli için karar aşamasına geldi. Sezon başında Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.

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DELE ALLI'YE 1 AY SÜRE

Ntv'nin haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

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1.1 MİLYON AVRO KASADA KALACAK

Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli'ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon avroyu kasasında tutacak.

11 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı.

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