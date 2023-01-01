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  • Berke Özer'in Eyüpspor'a transferinde Galatasaray detayı ortaya çıktı
Spor

Berke Özer'in Eyüpspor'a transferinde Galatasaray detayı ortaya çıktı

Portimonense'de forma şansı bulamadığı için Eyüpspor'la anlaşan Berke Özer'in, Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği öğrenildi.

Takvim1 Ocak 2023 Pazar 14:05 - Güncelleme:
Berke Özer'in Eyüpspor'a transferinde Galatasaray detayı ortaya çıktı
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer, as kaleci olmadığı için ayrılmış ve Portekiz ekibi Portimonense'ye imza atmıştı. Berke bu kulüpte sadece 2 maçta forma giyince devre arası transfer döneminden geçerli olmak üzere Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

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BERKE ÖZER'İN TRANSFERİNDE ÖNCELİK GALATASARAY'IN

Bu transferde ise önemli bir detay ortaya çıktı. 1. Lig ekibiyle yakın ilişkileri olan Galatasaray, 22 yaşındaki kaleciyi yakından izleyecek. Berke başarılı bir performans çizerse, sarı kırmızılı ekip satın alma konusunda öncelikli hakka sahip olacak.

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FENERBAHÇE'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

1.91 boyundaki eldiven futbola Bucaspor altyapısında başlayıp Altınordu'ya geçmişti. 2018'de 2,5 milyon avroya Fenerbahçe'ye imza attı fakat istediği forma şansını pek bulamadı.

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36 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Altay Bayındır'ın sakatlık yaşadığı dönemde Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Berke Özer, 36 kez Milli Takım'ın alt kategorilerinde forma giydi.

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