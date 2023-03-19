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Spor

Dele Alli ülkesine gitti! İstanbulspor maçını bile beklemedi

Beşiktaş, performansı hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'den iyice umudunu kesince milli maç arasında futbolcunun İngiltere'ye gitmesine izin verdi. Dele Alli ise İstanbulspor maçını beklemeden ülkesinin yolunu tuttu.

Sabah19 Mart 2023 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Dele Alli ülkesine gitti! İstanbulspor maçını bile beklemedi
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Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli'den beklediği verimi alamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarının ardından dün oynanan İstanbulspor mücadelesinde de 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

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DELE ALLI İSTANBULSPOR MAÇINI BEKLEMEDEN GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Dele Alli'ye Süper Lig'e verilecek milli arayı isterse ülkesi İngiltere'de geçirebileceği söyledi. Bu gelişmenin ardından İngiliz oyuncunun, İstanbulspor karşılaşmasını beklemeden ülkesinin yolunu tuttuğu belirtildi.

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15 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş'ın bonservisini almayı planlamadığı Dele Alli, bu sezon 15 resmi maçta sadece 3 gol kaydetti. Everton'ın ise sözleşmesi 2024 yazında bitecek İngiliz yıldız ile yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

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