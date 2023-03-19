Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli'den beklediği verimi alamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarının ardından dün oynanan İstanbulspor mücadelesinde de 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Dele Alli'nin Beşiktaş faciası! Kariyeri bitebilir

DELE ALLI İSTANBULSPOR MAÇINI BEKLEMEDEN GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Dele Alli'ye Süper Lig'e verilecek milli arayı isterse ülkesi İngiltere'de geçirebileceği söyledi. Bu gelişmenin ardından İngiliz oyuncunun, İstanbulspor karşılaşmasını beklemeden ülkesinin yolunu tuttuğu belirtildi.

Fenerbahçe Enner Valencia'nın kalması için ceza ödemeye razı!

15 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş'ın bonservisini almayı planlamadığı Dele Alli, bu sezon 15 resmi maçta sadece 3 gol kaydetti. Everton'ın ise sözleşmesi 2024 yazında bitecek İngiliz yıldız ile yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor.