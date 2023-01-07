Dele Alli'den Beşiktaş'a ağır fatura! Sözleşmesi feshedilirse...

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Dele Alli'nin sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor.
Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 940 bin sterlin ücret ve maç başına maksimum 8 bin 400 sterlin kazanan yıldız futbolcu için şu ana kadar 800 bin sterlin ödendi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Dele Alli'nin sözleşmesinin feshine, kalan 1 milyon 140 bin sterlinlik alacağı engel teşkil ediyor.
Everton ile yapılan anlaşmada "geri çağırma" seçeneğinin bulunmadığı ve bu nedenle Beşiktaş'ın sözleşmeyi erken feshetmesi durumunda Alli'nin ücretinin tamamını ödemekle yükümlü olacağı öğrenildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol atabildi.
Star Gazetesi