Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası'nın sahibi Samsun Kadın Yelken Takımı oldu

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü (IAYYK) iş birliği ve Eti ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez bir Cumhuriyet Kadın Yelken Kupası organize etti. 26 Ekim 2023 tarihinde Moda – Adalar parkurunda düzenlenen ve ağırlıklı olarak İstanbul teknelerinin katıldığı Kupa'da, Samsun'dan gelen kadın yelken takımı birinciliği elde etti.

Samsun Yelken Kulübü Kadın Takımı 2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen 8. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na da katılmış ve IRC 4 sınıfında birincilik kazanmıştı. Eti - Deniz Kızı Cumhuriyet Kupasına da çok ciddi hazırlandıklarını söyleyen Takım Antrenörü Melike Ece Kırmacı "Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir şehrin kadın yelkencileri olarak Deniz Kızı Cumhuriyet Kupasında yelken açmak ve birinci olmak bize ayrı bir onur ve mutluluk verdi" dedi.

8 yıldır düzenlenen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası bundan sonraki yıllarda da devam edecek.

26 Ekim 2023 - OVERALL YARIŞ SONUÇLARI

IRC 1 – IRC 2 – IRC 3 – IRC 4 SINIFLARI OVERALL

Birinci : Gemini – Samsun Yelken Kadın Takımı

İkinci : Logo

Üçüncü : Anadolu Hayat Emeklilik

IRC SINIFLARININ BİRİNCİLERİ

IRC 1 Sınıfı Birincisi: Logo

IRC 2 Sınıfı Birincisi: INO Sailing Team

IRC 3 Sınıfı Birincisi: Tüpraş

IRC 4 Sınıfı Birincisi: Gemini - Samsun Yelken Kulübü