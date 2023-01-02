Dev derbi için karar verildi! Yabancı hakem...

Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan hakem hataları sonrası 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakeminin yöneteceği merak konusu oldu.

DERBİYE YABANCI HAKEM İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; hakem kulislerinde Merkez Hakem Kurulu'nun bu zorlu karşılaşmaya yabancı bir hakem ataması yapmak için çalışmalara başladığı da iddia edilmişti.

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HUGH DALLAS ENGEL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu cephesinden aldığımız bilgilere göre; zorlu derbiye yabancı hakem ataması yapılmayacak. TFF Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın "Süper Lig'de yabancı orta hakemin görev alması Türk hakemlerinin moralini bozar, yanlış bir uygulama olur" söylemleri sonrası TFF yönetimi bu konuyu tamamen kapattı.

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3 İSİM ÖN PLANDA

VAR'a yabancı hakem getirilmesi konusunda ise birçok ülke federasyonu ile temasta bulunuldu. Ama istenen sonuç alınamadı. Zorlu derbide Halil Umut Meler, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen isimleri ön plana çıkmış durumda. Merkez Hakem Kurulu, derbiye hakem ataması konusunda titiz bir çalışma yapıyor.