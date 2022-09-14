Devlerin Ferdi Kadıoğlu kapışması! 12 milyon avro...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

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6 AVRUPA KULÜBÜ FERDİ KADIOĞLU'NUN PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre; sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynayacağı zorlu karşılaşmaya 6 Avrupa kulübünün temsilci yollayacağı bilgisi geldi. Bu 6 kulüpten 4'ünün Napoli, Lazio, Leipzig ve Sevilla olduğu öğrenildi.

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FENERBAHÇE 12 MİLYON AVRO İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 10-11 milyon avro civarında olan Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kurmayların kapıyı 12 milyon avrodan açacağı ancak bu rakamın üzerine çıkılması ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

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DEĞERİNİ BULURSA İZİN ÇIKABİLİR

Eğer ortaya Fener yönetiminin tatmin olacağı bir rakamın ortaya çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun Ocak ayındaki ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesine transfer olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Ocakta transfer gerçekleşmezse sezon sonunda da ciddi pazarlıkların olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem dörtlü savunmanın sağ ve sol kanatlarında hem de üçlü savunmada orta sahanın sağ ve sol kanatlarında başarıyla oynayabilen Ferdi Kadıoğlu özellikle geçtiğimiz sezondan itibaren çok ciddi bir çıkış gösteriyordu.