Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Dimitrios Pelkas geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle iki aydır forma giyemeyen ve takımının, Preston ile 0-0 berabere kaldığı maçta sahalara dönen Pelkas, Hull City'de kalmaya sıcak baktığını açıkladı.

LIAM ROSENIOR, DIMITRIOS PELKAS'IN KALMASINI İSTİYOR

İngiltere Championship'te mücadele eden takımın teknik direktörü Liam Rosenior da Yunan futbolcuya çok değer verdiğini belirterek, Hull ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma sağlanması halinde Pelkas'ı takımında görmek istediğini ifade etti.

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FENERBAHÇE'NİN SÖZLEŞMEYİ 1 YIL UZATMA OPSİYONU VAR

29 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Fenerbahçe'nin Pelkas'ın kontratını 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

PELKAS HULL CITY'DE KALMAK İSTİYOR

Yunan hücum oyuncusu, uzun vadede Hull City'de kalmak isteyip istemediği sorulduğunda "Evet, kalmak isterim" diye cevap verdi.

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PELKAS: ROSENIOR'LA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK GÜZEL OLURDU

Teknik direktör Rosenior ile bu konuyu konuştuğunu vurgulayan Pelkas, "Onunla çalışmaya devam etmek, onun için tekrar oynamak ve benim koçum olması çok güzel olurdu. Yazın ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 2-3 aya odaklanmak, sezonu iyi bitirmek ve takımımın hedefi olan Play-off'a ulaşmasını istiyorum. Sezon bittikten sonra bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi