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Spor

Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İmzayı attı...

Enner Valencia ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılıyor... Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla ön protokol imzaladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Şubat 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İmzayı attı...
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'yı, Brezilya'nın Internacional takımı kadrosuna katmak üzere...

ENNER VALENCIA, INTERNACIONAL İLE ÖN SÖZLEŞME İMZALADI

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Valencia ile ön sözleşme imzalandı bile ancak bu konuda şimdilik bir duyuru yapılması beklenmiyor.

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VALENCIA RESMİ AÇIKLAMA YAPILMASINI İSTEMEDİ

Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe ile hala sözleşmesi devam ettiği için sarı lacivertli camiadan gelecek olası tepkiler nedeniyle resmi açıklama yapılmasını istemediği iddia edildi. Valencia ile Internacional bu nedenle sezon sonuna kadar sözleşmeyi onaylamama konusunda anlaştılar. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcünün sezon ortasında ayrılmasına yanaşması halinde bu karar revize edilecek.

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18 MAÇTA 20 GOL

Fenerbahçe ile bu sezon 18 Süper Lig maçına çıkan Enner Valencia, 20 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia'nın 4 de asisti bulunuyor.

Star Gazetesi

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