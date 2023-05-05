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Spor

Dimitris Itoudis: Bu seviyeye ait olduğumuzu kanıtladık

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Olympiakos'u 73-69'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Bu seviyeye ait olduğumuzu kanıtladık
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Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada, "Takımımı tebrik ediyorum. Sahaya giren oyuncular, sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyenler... Herkesi tebrik ediyorum. Olympiakos'u her çeyrekte 20 sayının altında tuttuk. Belki bir çeyrekte 26 sayı atmış olabilirler. Savunmada çok özel bir iş çıkarttık. Olympiakos yetenekli bir takım, 11 asistte kaldılar. Bizim nasıl maç çıkarttığımızı gösteriyor. İyi bir savunmaya sahipler. Taraftara ayrı bir parantez açmam lazım. Bize inanmaktan vazgeçmediler. Bu bir süreç. Bu seviyeye ait olduğumuzu kanıtladık. Kim olursa olsun mücadele edebileceğimizi gösterdik. Final maçı zor olacak elbette ama anı yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Herkesi tebrik ediyorum, hem oyuncuları hem de taraftarları. Bize inanmaktan hiç vazgeçmediler. Kamera arakasında olan çok fazla şey var. Taraftarlar bazı şeylerin farkında, bazı şeylerin farkında değiller. Kapalı kapalı ardında ne yaparsan onun sonuncunda mükafatı alırsın. Kameraların olmadığı yerlerdeki çalışmaların sonucunda buradayız. Bu bir süreç. Aramızda çok fazla mücadele oluyor. Bu sürece inanmaya devam ediyoruz. Dahil olan herkes tebriği hak ediyor. 1. maçtan sonra da uzun bir seri olacağını biliyordum. Uzun bir seri bu. Anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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