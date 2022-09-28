Dimitris Pelkas'tan transfer açıklaması! ''Sezon sonunda...''

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralık olarak giden Dimitris Pelkas, İngiliz takımındaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hull City gelecek yaz Fenerbahçe'yle de sözleşmesi bitecek olan Pelkas ile sezon sona erdiğinde kalıcı bir anlaşma yapmak istiyor ancak Yunan futbolcu şimdilik imza atmaya yanaşmıyor.

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PELKAS'TAN "HULL CITY'DE KALMAK İSTİYOR MUSUN?" SORUSUNA CEVAP YOK!

İngiliz futbolunu kavramaya ve Hull'ün sezonu nerede tamamlayacağına odaklandığını söyleyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Takımda kalmak istiyor musun?" sorusuna kaçamak bir cevap verdi ve "Şimdilik bu soruya cevap veremem" dedi. İngiliz basınına konuşan Pelkas, "Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Oynamak istiyorum, takıma yardım etmek istiyorum ve bu ligi görmek istiyorum. Karar verme zamanı geldiğinde soruyu cevaplayabilirim." ifadelerini kullandı.

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"İNGİLTERE'DE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Gençlik yıllarından bu yana İngiltere'de oynamayı hedeflediğini vurgulayan Yunan kanat oyuncusu, "Şimdi hayalim gerçek oldu. Bu benim için nasıl oynayabileceğimi ve daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma." diye konuştu.

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PELKAS'IN OYNADIĞI MAÇLARDA GOL VE GALİBİYET YOK!

Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'de 3 maçta 132 dakika sahada kalan Dimitris Pelkas gole katkı sağlayamadı. İngiliz takımı, Pelkas'ın oynadığı maçların tamamında yenilirken, gol dahi atamadı.

Star Gazetesi