TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları ve Lüksemburg karşısında alınan sonuçlara rağmen teknik direktör Stefan Kuntz'a güvenmeye devam ediyor.

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HAMİT ALTINTOP'TAN MHK'DE DEVRİM!

Yeni Asır'ın haberine göre; Alman hocanın yerine kimseyi düşünmeyen ve uzun vadeli plan yapan Altıntop'un bir devrimi de MHK'de yapmayı planladığı öne sürüldü.

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MHK BAŞKANLIĞI İÇİN MARKUS MERK İDDİASI

Altıntop'un MHK Başkanı olarak eski Alman hakem Markus Merk'i düşündüğü iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "yabancı hakem" konusunu gündeme getirdiği ortamda TFF içindeki eski bir tartışma yeniden alevlendi.

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DAVID ELLERAY DE YABANCI BAŞKAN TAVSİYE ETTİ

Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin danışmanı olan David Elleray'in Nisan ayında hazırladığı raporda MHK'nin başına yabancı bir ismin atanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü. O rapor mevcut başkan Mehmet Büyükekşi yönetiminin de elinde bulunuyor.

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TÜRK FUTBOLUNU BİLİYOR

Türk Milli Takımı'nın başına Alman Stefan Kuntz'u getiren Hamit Altıntop, MHK'nın başına da bir başka Alman Markus Merk'i getirmeyi düşünüyor. Bu konuyu Büyükekşi ile de konuşan Altıntop henüz onay alamasa da girişimlerini sürdürüyor. Daha önce Lig TV'de yorumculuk yapan Markus Merk, Türk futbolunu ve hakemliğini yakından tanıyan bir isim.