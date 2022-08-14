Doğan Alemdar'dan skandal hata! Takımını böyle yaktı...

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'ya konuk oldu. 2. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Misafir takımın golü 59. dakikada Gaetan Laborde'den gelirken, Monaco 72. dakikada Breel Embolo ile eşitliği yakaladı.

KIRMIZI KART VE KAÇAN PENALTI

Ev sahibi takımda 15. dakikada Youssouf Fofana kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 33. dakikada ise Axel Disasi'nin penaltısını Rennes kalecisi Steve Mandanda kurtardı.

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DOĞAN ALEMDAR'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Penaltıya sebebiyet veren hareketinde sarı kart gören Mandanda, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Doğan Alemdar'a bıraktı. 72. dakikada kendisine gelen geri pasta topu ayağından çıkarmakta geciken Doğan, büyük bir hataya imza attı ve Breel Embolo'ya topu kaptırarak meşin yuvarlağı filelerinde gördü.

90+5'TE GOLÜ ÖNLEDİ

Genç kaleci, 90+5'te ise Ismail Jakobs'un yakın mesafeden sert kafa vuruşunda, topu müthiş bir refleksle çelmeyi başardı ve takımının yenilgisini önledi.

BRUNO GENESİO: "YEDİĞİMİZ GOL İKİNCİ YARIDAKİ OYUNUMUZUN ÖZETİYDİ"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Doğan Alemdar'ın yaptığı hatanın sorulması üzerine "Bireysel hatalardan bahsetmeyi sevmiyorum. Ancak bu gol, kötü seçimler ve uygunsuz hareketlerden oluşan 2. yarıyı özetliyor." cevabını verdi.

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L'EQUİPE: "SAKAR ALEMDAR"

Doğan Alemdar, yaptığı büyük hata ile maça ve Fransız basınındaki maç yorumlarına damgasını vuran isim oldu.

"Alemdar sakar, Embolo fırsatçı" başlığını atan Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, "Rennes 10'a karşı 11 oynarken ve öndeyken, Rennes kalecisi Doğan Alemdar, Monaco santraforu Breel Embolo'nun önünde büyük bir hata yaptı ve rakibine skoru eşitleme fırsatı verdi." yorumunu yaptı.

Genç kaleci hakkında yapılan diğer yorumlar ise şöyle:

"DOĞAN ALEMDAR GAFLETE DÜŞTÜ"

Maxifoot: "Alemdar'ın hediyesi... Mandanda'nın yerine oyuna giren Doğan Alemdar, Embolo'ya topu kaptırarak beraberlik hediye etti. Gaflete düşen Doğan, Monaco'ya beraberlik fırsatı sundu. Ek sürede yaptığı harika kurtarış ise yaptığı hatanın gölgesinde kaldı. (2 puan)."

"DOĞAN ALEMDAR GÜVEN VERMEDİ"

Foot-sur7: "Rennes'in çaylak kalecisi için büyük endişe... Mandanda sakatlandı, Doğan Alemdar Rennes'e güvence vermedi. Genç Türk kaleci Monaco'nun beraberlik golünde büyük bir hata yaptı ve Rennes'in Mandanda'dan mahrum kalabileceği bir dönemde hiç güven vermedi. Bu durum Alfred Gomis'in işine yarayabilir. Senegalli kaleci uzun süredir kadroya giremiyordu."

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Foot-National: "Doğan Alemdar'dan gelen muazzam gaf sayesinde Monaco, Rennes'e karşı direndi. Tarihi bir gafın yazarı olan Alemdar, anlaşılma bir hareketle Embolo'nun skoru eşitlemesine fırsat verdi."

Star Gazetesi