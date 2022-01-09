Doğan Alemdar'ın yıkıldığı an! ''Hiç güven vermiyor''

9 Ocak 2022 Pazar 15:52 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 15:54

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

DOĞAN ALEMDAR İLK LİGUE 1 MAÇINDA

Doğan Alemdar bir ilki başardı! Fransa'da gündem oldu Lens'e 3 puanı getiren golü 89. dakikadaattı. Rennes bu sonuçla Ligue 1'de 31 puanda kalırken, 4. sırada yer aldı. Puanını 30'a yükselten Lens ise 6. basamaktan bulunuyor.

Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği genç kaleci Doğan Alemdar ilk kez bir lig maçında takımının formasını giydi. Ümit Milli file bekçisi, geçen hafta da Nancy ile oynanan Fransa Kupası maçında Rennes'in kalesini korumuştu.

Galatasaray'dan Doğan Alemdar hamlesi 90 dakika sahada kalan Doğan kalesine gelen az sayıdaki pozisyonda başarılı olurken, son dakikada Said'in şutuna müdahele etmesine rağmen topun kaleye girmesine engel olamadı.

19 yaşındaki kalecinin performansına Fransız basınında 10 üzerinden 5 puan verildi. Doğan Alemdar hakkında yapılan yorumlar şöyle:

"DOĞAN ALEMDAR İLGİ ÇEKİCİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Ouest-France: Fransa Kupası maçında keşfedilmesinden sonra onun için Ligue 1'de ilk maçtı ve Genç Türk ilgi çekici bir yeni performans sergiledi. Lens'in golcüsü Arnaud Kalimuendo'ya karşı 11 ve 42. dakikalarda iki kurtarış yaptı. Said'in golüyle geçildi. Birkaç topu kaçırdığı için onu eleştirebiliriz. (5 puan)

"DOĞAN ALEMDAR HİÇ GÜVEN VERMİYOR

Stade Rennes Online: Oyunun genelinde çekingendi ancak 76. dakikadaki kurtarışıyla kararlılığını gösterdi. Aynı şekilde tek hamlede kontrol edemediği ve boşta kalan toplar kırılganlığını ortaya koydu. Ayağı hiç güven vermiyor. (5 puan)