Doğan Alemdar'ın yıkıldığı an! ''Hiç güven vermiyor''

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.
Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği genç kaleci Doğan Alemdar ilk kez bir lig maçında takımının formasını giydi. Ümit Milli file bekçisi, geçen hafta da Nancy ile oynanan Fransa Kupası maçında Rennes'in kalesini korumuştu.
19 yaşındaki kalecinin performansına Fransız basınında 10 üzerinden 5 puan verildi. Doğan Alemdar hakkında yapılan yorumlar şöyle:
Ouest-France: Fransa Kupası maçında keşfedilmesinden sonra onun için Ligue 1'de ilk maçtı ve Genç Türk ilgi çekici bir yeni performans sergiledi. Lens'in golcüsü Arnaud Kalimuendo'ya karşı 11 ve 42. dakikalarda iki kurtarış yaptı. Said'in golüyle geçildi. Birkaç topu kaçırdığı için onu eleştirebiliriz. (5 puan)
Stade Rennes Online: Oyunun genelinde çekingendi ancak 76. dakikadaki kurtarışıyla kararlılığını gösterdi. Aynı şekilde tek hamlede kontrol edemediği ve boşta kalan toplar kırılganlığını ortaya koydu. Ayağı hiç güven vermiyor. (5 puan)
Star.com.tr