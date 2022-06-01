Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve İngiliz kulübüne veda eden Romain Saiss'i kadrosuna katmak istiyor. Domagoj Vida ile sözleşme yenileyemeyen siyah beyazlılar, Faslı futbolcuyu Vida'nın yerine transfer etmek amacında.

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ROMAİN SAİSS, AL AHLİ'Yİ REDDETTİ

6 yıl Wolverhampton forması giydikten sonra bonservisini eline alan Saiss'e Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün transfer teklifinde bulunduğu ancak 32 yaşındaki stoperin Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi.

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VALERİEN ISMAEL, SAİSS'E HAYRAN

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlı yönetimden Romain Saiss'in mutlaka alınmasını talep etti. Beşiktaş'ın Saiss'in maaş taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı ise henüz belli değil.

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Fransa'da Clermont, Le Havre ve Angers'te forma giyen tecrübeli oyuncu, 2016 yılında Wolverhampton'a transfer oldu. İngiltere Premier Lig'de bu sezon 31 maçta forma giyen Saiss, 2 gol attı.

Star Gazetesi