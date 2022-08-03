Dries Mertens'in Napoli sevdası Galatasaray'a yaradı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Dries Mertens ile ilgili İtalyan basınından şaşırtıcı bir iddia geldi.

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JUVENTUS'TEN DRIES MERTENS'E TEKLİF

9 yıl Napoli forması giyen ve İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra "serbest oyuncu" statüsüne kavuşan Mertens'e Juventus'tan cazip bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

5 MİLYON AVROYU NAPOLİ İÇİN REDDETTİ!

Ancak La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Belçikalı golcü, siyah beyazlı takıma gitmeyecek. Dries Mertens, yıllarını verdiği Napoli'ye ihanet etmemek adına Juventus'tan gelen net 5 milyon avroluk teklifi reddetti. Mertens'in İtalya dışına gitmesi bekleniyor.

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GALATASARAY'DAN MERTENS'E 3.5 MİLYON AVRO

Bu arada Galatasaray'ın bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcüyle transfer görüşmesi yaptığı da iddialar arasında. Dries Mertens'in yıllık 5 milyon avro talep ettiği ancak sarı kırmızılıların 3.5 milyon avroya kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Belçikalı golcüyle Galatasaray arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

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37 MAÇTA 13 GOL, 2 ASİST

Geçen sezon Napoli formasıyla 37 maça çıkan Mertens, 13 kez fileleri havalandırırken, 2 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi