Dursun Özbek, dünya yıldızını bonservissiz getiriyor

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için kadrosuna katmaya çalıştığı Arturo Vidal için yaptığı teklifin detayları Şili basınında yer aldı.

İddialara göre Galatasaray'ın Vidal'e Inter'de kazandığına yakın bir bedeli ödemeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Inter'in bonservis talep etmeden yollarını ayırmaya ikna olduğu Vidal'e Galatasaray'ın teklifinin yıllık net 3 milyon avro olduğu belirtildi.

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BOCA JUNIORS'TAN VIDAL AÇIKLAMASI

Arturo Vidal'e talip olduğu bir süredir konuşulan Boca Juniors'tan Şilili oyuncuyla ilgili açıklama geldi.

Boca'da futbolun patronu Juan Roman Riquelme yaptığı açıklamada, "Vidal için bir teklif yapmadık. Yabancı sınırı limitimizle meşgulüz." sözlerini kullandı.