İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7256
  • EURO
    17,696
  • ALTIN
    988.261
  • BIST100
    2522.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek, dünya yıldızını bonservissiz getiriyor
Spor

Dursun Özbek, dünya yıldızını bonservissiz getiriyor

Inter'in sözleşmesini bedelsiz feshedeceği Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'e, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon avroluk teklif yapıldığı iddia edildi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için kadrosuna katmaya çalıştığı Arturo Vidal için yaptığı teklifin detayları Şili basınında yer aldı.

İddialara göre Galatasaray'ın Vidal'e Inter'de kazandığına yakın bir bedeli ödemeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Inter'in bonservis talep etmeden yollarını ayırmaya ikna olduğu Vidal'e Galatasaray'ın teklifinin yıllık net 3 milyon avro olduğu belirtildi.

Jorge Jesus'u şaşırtan performans! Kimse beklemiyordu...

BOCA JUNIORS'TAN VIDAL AÇIKLAMASI

Arturo Vidal'e talip olduğu bir süredir konuşulan Boca Juniors'tan Şilili oyuncuyla ilgili açıklama geldi.

Boca'da futbolun patronu Juan Roman Riquelme yaptığı açıklamada, "Vidal için bir teklif yapmadık. Yabancı sınırı limitimizle meşgulüz." sözlerini kullandı.

Sözleşmedeki o madde sayesinde... İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Öte yandan Şili basını, Vidal'in istediği maaşın Flamengo'ya yüksel geldiğini belirterek bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıf olarak nitelendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.