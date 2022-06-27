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Spor

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Sözleşmesindeki o madde sayesinde...

Galatasaray, Hajduk Split'in golcüsü Marko Livaja'yı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesinde 1 milyon avroluk çıkış maddesi bulunan Marko Livaja için harekete geçildi.

Sabah27 Haziran 2022 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
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Forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim eklendi: Marko Livaja.

GALATASARAY, MARKO LIVAJA'NIN PEŞİNDE

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol-7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

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BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON AVRO

Sabah'ın haberine göre; sözleşmesinde 1 milyon avroluk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon avro aldığı öğrenildi.

İTALYA SERÜVENİNDE ARADIĞINI BULAMADI

Genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marko Livaja, sonrasında 5 milyon avro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tuttu.

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HAJDUK SPLIT'E DÖNDÜ

Ardından 6.5 milyon avroya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü. Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.

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