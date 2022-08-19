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Spor

Dursun Özbek - Okan Buruk zirvesinde 3 yıldız için karar verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un gerçekleştirdiği toplantıda, takımdaki 3 yıldız oyuncunun sözleşmeleri için yeni bir karar alındı.

Sabah19 Ağustos 2022 Cuma 10:41 - Güncelleme:
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Süper Lig'de Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da maçın ardından Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek bir görüşme gerçekleştirdi. Takımdaki 3 yıldız oyuncu için son karar verildi.

FEGHOULI VE BABEL'İN PARASI MERTENS VE TORREIRA'YA

Sabah'ın haberine göre; flaş transferlere imza atan Galatasaray, maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feghouli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torreira'ya verildi.

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NELSSON, KEREM VE YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME

Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin avro Seferovic ise 2.3 milyon avro alacak. Takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YÜZDE 50 ZAM YOLDA

Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda.

NELSSON TAKIMDA KALIRSA ÖDÜLLENDİRİLECEK

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Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek ve Danimarkalı stoperin 1 milyon avroluk ücreti artırılacak. Sevilla son olarak 18 milyon avroluk bir teklif sunmuştu.

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