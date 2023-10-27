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Spor

Eddie Howe: Tonali'nin oynama ihtimali yüksek

Bahis soruşturması kapsamında futboldan 10 ay men cezası alan Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali için ilginç bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Eddie Howe, yıldız oyuncunun Wolverhampton maçında forma giyebileceğini açıkladı.

27 Ekim 2023 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Eddie Howe: Tonali'nin oynama ihtimali yüksek
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Newcastle United forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Sandro Tonali için sürpriz bir açıklama geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe, Tonali'nin cumartesi günü oynayacakları Wolverhampton karşılaşmasında forma giyme ihtimali olduğunu söyledi.

Howe, "Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Tonali'nin Wolverhampton karşısında oynama ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran İngiliz teknik adam, "Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre ise, İtalya Futbol Federasyonu'nun 23 yaşındaki futbolcunun 10 aylık men cezasını duyurduğu hatırlatıldı. Ancak Tonali için henüz FIFA ve UEFA'dan resmi bir onaylanma durumunun olmadığı ifade edildi.

Futboldan 10 ay men cezası alan Tonali, bu sezon Newcastle United'da şu ana dek 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

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