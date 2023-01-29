Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya'nın Torino takımına transfer olan Emirhan İlkhan'ın kiralık olarak Cremonese'ye gönderilmesi gündemde.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino ile Cremonese Emirhan'ın transferi için görüşmelere başladı. Haberde 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu ana kadar takımında çok az forma şansı bulduğu hatırlatılırken, Cremonese'ye gitmesi, kendisini göstermesi açısından doğru bir tercih olarak yorumlanıyor.
Emirhan'ın transferi için son kararı Torino Teknik Direktörü Ivan Juric verecek. Orta sahada Ricci, Adopo, Linetty, Gineitis ve Lukic gibi alternatifleri olan İtalyan takımı, bu bölgeye Verona'dan Ivan Ilic'i de transfer etmek üzere. Bu doğrultuda Juric'in, forma şansı iyice azalan Türk futbolcunun kiralanmasına onay vermesi bekleniyor.
Emirhan İlkhan 23 Aralık'ta Cremonese ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan genç yeteneğin sakatlığı düzeldi ve dün oynanan Empoli maçının kadrosunda kendisine yer bulmasına rağmen oyuna giremedi.
Torino formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Emirhan, 87 dakika sahada kalabildi. Genç futbolcunun gol ya da asisti bulunmuyor. Türk orta sahanın, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Star Gazetesi