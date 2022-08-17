Emre Mor fırtınası! Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü

Emre Mor, Fenerbahçe'de de yükselen grafiğini devam ettiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Emre için "Maçı kopartabilecek bir yetenek ama henüz 90 dakikayı çıkartabilecek fizik güce sahip değil" yorumunu yapmıştı.

EMRE MOR, KASIMPAŞA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Kadıköy'deki Slovacko maçında harika futbolunu golle süslemeyi başaran genç futbolcu Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

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FİZİK KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

Emre üstelik her maç daha fazla süre alarak fizik kapasitesinin arttığını da ortaya koydu. 25 yaşındaki futbolcu, artık eskisinden daha fazla savunmasına yardım ettiği gibi, adamını kendi ceza sahasına kadar kovalamaktan da geri durmuyor.

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A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPIYOR

Oyunun her iki tarafında da etkili olmak için tüm gücünü harcayan yıldız ismin önümüzdeki günlerde milli takıma çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.