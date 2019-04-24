Emre Mor'dan kötü haber

İspanya La Liga 34. haftasında deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Celta Vigo'da Emre Mor sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Ligde kalma mücadelesi veren ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde olan Emre Mor, son haftalarda takıma dönmesine rağmen sakatlandı.

Celta Vigo'da en son 2 hafta önce Atletico Madrid deplasmanında ilk 11'de yer alan ve 65 dakika sahada kalan Emre Mor, son Girona maçının ardından Espanyol deplasmanında da forma giyemeyecek. Celta Vigo Teknik Direktörü Escriba, Espanyol maçı öncesi yaptığı açıklamada Emre Mor'un sakatlığının devam ettiğini ve bu yüzden kadroda olmayacağını ifade etti.

(Futbol Arena)