Enes Ünal'ın yeni adresi belli oluyor! Getafe işini sağlama aldı

Enes Ünal ile Getafe'nin yolları ayrılmak üzere... Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Enes, transfer döneminin gözdesi oldu. Türk golcüye Almanya Bundesliga'dan ve İngiltere Premier Lig'den teklifler geldiği öğrenildi.

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ENES ÜNAL PREMİER LİG YOLCUSU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Getafe'ye Enes Ünal için bir Bundesliga takımından resmi teklif geldi. Ancak İspanyol kulübünün bu teklifi yetersiz bulduğu iddia ediliyor. 25 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan başka kulüplerin yanı sıra Premier Lig'den de talipler olduğu ileri sürülüyor. Hatta Getafe ile bir İngiliz kulübü arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

2025 yılına kadar Getafe ile sözleşmesi bulunan Enes Ünal'ın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 25 milyon avro.

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ENES ÜNAL'IN YERİNE UMAR SADIQ

Bu arada Getafe, Enes Ünal'ın takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alarak alternatif santrfor arayışlarını da hızlandırdı. İspanyol kulübü, Almeria'nın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq'i kadrosuna katmak istiyor. Borussia Dortmund ve Villarreal'le de adı anılan Sadiq için kulübü 20 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Star Gazetesi