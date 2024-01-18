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Spor

Enis Destan: Galatasaray'a da gol atmak istiyorum

Trabzonsporlu oyuncu Enis Destan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyundan kopmadıklarını ve golleri bulduklarını belirterek, 2 gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Enis Destan: Galatasaray'a da gol atmak istiyorum
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başarılı futbolcusu Enis Destan, "Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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