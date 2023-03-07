Enner Valencia Altın Ayakkabı yarışında katsayı mağduru!

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de 23 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında açık ara liderliğini korurken, Avrupa'da da gol krallığı için iddialı konumda bulunuyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN 3. FUTBOLCU ENNER VALENCIA

Atılan gol sayılarına bakıldığında Valencia, 27 golü bulunan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ve 25 kez fileleri sarsan Norveç takımı Bodo Glimt'in sol kanat hücumcusu Amahl Pellegrino'nun ardından 3. sırada bulunuyor.

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Ancak Avrupa Altın Ayakkabı yarışında futbolcuların attıkları gol sayıları, bulundukları liglerin zorluk derecesine göre 1.5 ya da 2 puanlık katsayılarla çarpılıyor. Bu bağlamda Fenerbahçeli futbolcu, attığı gol sayısı bakımından 3. sırada bulunsa da Altın Ayakkabı yarışında 6. sıraya geriliyor.

Şenol Güneş'in kararı İngiltere'yi salladı Dele Alli'nin kariyeri dip yaptı Enner Valencia'nın 23 gol ve 34.5 puanla iddiasını sürdürdüğüyarışında sıralama şöyle:

1- Erling Haaland (Manchester City): 54 puan (27 gol)

2- Victor Osimhen (Napoli): 38 puan (19 gol)

3- Amahl Pellegrino (Bodo Glimt): 37.5 puan (25 gol)

4- Kylian Mbappe (PSG): 36 puan (18 gol)

5- Harry Kane (Tottenham): 36 puan (18 gol)

6- Enner Valencia (Fenerbahçe): 34.5 puan (23 gol)

Star Gazetesi