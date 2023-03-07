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Spor

Enner Valencia Altın Ayakkabı yarışında katsayı mağduru!

Enner Valencia, Süper Lig'de attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutarken, Avrupa Gol Kralı'na verilen Altın Ayakkabı ödülü için de dev isimlerle mücadele ediyor. Ancak Enner Valencia'nın en büyük dezavantajı ülke katsayısı için Süper Lig'e verilen 1.5 puan. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
Enner Valencia Altın Ayakkabı yarışında katsayı mağduru!
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Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de 23 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında açık ara liderliğini korurken, Avrupa'da da gol krallığı için iddialı konumda bulunuyor.

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Atılan gol sayılarına bakıldığında Valencia, 27 golü bulunan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ve 25 kez fileleri sarsan Norveç takımı Bodo Glimt'in sol kanat hücumcusu Amahl Pellegrino'nun ardından 3. sırada bulunuyor.

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ENNER VALENCIA'YA ÜLKE KATSAYISI DARBESİ!

Ancak Avrupa Altın Ayakkabı yarışında futbolcuların attıkları gol sayıları, bulundukları liglerin zorluk derecesine göre 1.5 ya da 2 puanlık katsayılarla çarpılıyor. Bu bağlamda Fenerbahçeli futbolcu, attığı gol sayısı bakımından 3. sırada bulunsa da Altın Ayakkabı yarışında 6. sıraya geriliyor.

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Enner Valencia'nın 23 gol ve 34.5 puanla iddiasını sürdürdüğü Altın Ayakkabı yarışında sıralama şöyle:

1- Erling Haaland (Manchester City): 54 puan (27 gol)

2- Victor Osimhen (Napoli): 38 puan (19 gol)

3- Amahl Pellegrino (Bodo Glimt): 37.5 puan (25 gol)

4- Kylian Mbappe (PSG): 36 puan (18 gol)

5- Harry Kane (Tottenham): 36 puan (18 gol)

6- Enner Valencia (Fenerbahçe): 34.5 puan (23 gol)

Star Gazetesi

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