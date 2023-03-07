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Spor

Fenerbahçe'ye kara haber! Jorge Jesus gidiyor

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi. Vitor Pereira'yı görevden almaya hazırlanan Flamengo ise Jorge Jesus'un peşinde. Brezilya'ya dönmeye sıcak bakan Portekizli hoca 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazır.

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kara haber! Jorge Jesus gidiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili Brezilya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

VITOR PEREIRA'NIN YERİNE JORGE JESUS

Flamengo'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Portekizli hocanın yerine vatandaşı Jorge Jesus'un getirileceği ileri sürüldü.

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YÖNETİM PEREIRA'DAN MEMNUNİYETSİZ

Brezilya basınında çıkan habere göre; Pereira'nin her geçen gün daha fazla yıprandığı ve baskı altına girdiği vurgulanarak, yönetim tarafında ise büyük bir memnuniyetsizlik olduğu belirtildi.

FLAMENGO, JORGE JESUS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Haberde, Flamengo yönetiminde Fenerbahçe ile haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un adının bir kez daha masaya yatırıldığı ve eski takımına geri dönmesi için harekete geçildiği ifade edildi.

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JORGE JESUS 2 YILLIK SÖZLEŞMEYE HAZIR

Portekizli teknik adamın da Brezilya'ya dönmeye istekli olduğu ve hedefinin Flamengo veya Brezilya Milli Takımı'nda görev alabilmek olduğu iddia edildi. Öyle ki; genelde görev aldığı takımlarla 1 yıllığına anlaşan Jesus'un, bu kez daha uzun süre kalmaya hazır olduğu ve iki yıllık sözleşmeyi imzalamayı kabul ettiği ileri sürüldü.

Star Gazetesi

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