Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Dele Alli'nin, siyah beyazlı kulüpteki kariyeri fiyaskoyla sonuçlanmak üzere...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zaman zaman basın önünde eleştirdiği İngiliz futbolcuyu geçtiğimiz pazar günü oynanan Ankaragücü maçının kadrosuna da almadı. Alli'nin sakatlığı bulunmamasına rağmen antrenmanlardaki yetersiz performansı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Everton'da sezon başında kadroda düşünülmediği için Beşiktaş'a kiralanan orta saha oyuncusu için İngiliz basınında "Kariyer gidişatı yeni bir dip yaptı" yorumu yapıldı.
Siyah beyazlı kulüp, ocak ayında Dele Alli'nin sözleşmesini feshetmeye çalışmış ancak 26 yaşındaki oyuncu ayrılmaya yanaşmamıştı. İngiliz futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesi olmasına rağmen Beşiktaş bu seçeneği kullanmayacak ve Dele Alli sezon sonunda Everton'a geri dönecek.
Star Gazetesi