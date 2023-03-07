İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9112
  • EURO
    20,2009
  • ALTIN
    1123.65
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'in kararı İngiltere'yi salladı! Dele Alli'nin kariyeri dip yaptı
Spor

Şenol Güneş'in kararı İngiltere'yi salladı! Dele Alli'nin kariyeri dip yaptı

Dele Alli, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyince Ankaragücü maçında kendisini 21 kişilik kadronun dışında buldu. Dele Alli hakkındaki bu karar İngiliz basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in kararı İngiltere'yi salladı! Dele Alli'nin kariyeri dip yaptı
ABONE OL

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Dele Alli'nin, siyah beyazlı kulüpteki kariyeri fiyaskoyla sonuçlanmak üzere...

DELE ALLI SAKATLIĞI OLMAMASINA RAĞMEN KADROYA ALINMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zaman zaman basın önünde eleştirdiği İngiliz futbolcuyu geçtiğimiz pazar günü oynanan Ankaragücü maçının kadrosuna da almadı. Alli'nin sakatlığı bulunmamasına rağmen antrenmanlardaki yetersiz performansı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusundan sürpriz transfer! Futbola veda etmişti ama...

"KARİYERİ YENİ BİR DİP YAPTI"

Everton'da sezon başında kadroda düşünülmediği için Beşiktaş'a kiralanan orta saha oyuncusu için İngiliz basınında "Kariyer gidişatı yeni bir dip yaptı" yorumu yapıldı.

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu...

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILIYOR

Siyah beyazlı kulüp, ocak ayında Dele Alli'nin sözleşmesini feshetmeye çalışmış ancak 26 yaşındaki oyuncu ayrılmaya yanaşmamıştı. İngiliz futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesi olmasına rağmen Beşiktaş bu seçeneği kullanmayacak ve Dele Alli sezon sonunda Everton'a geri dönecek.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.