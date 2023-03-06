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Spor

Galatasaray'ın eski futbolcusundan sürpriz transfer! Futbola veda etmişti ama...

Galatasaray'ın eski yıldızı Jo sürpriz bir kararla futbol sahalarına dönüyor... Geçtiğimiz ay yeşil sahalara veda eden Jo'nun, eski teknik direktörü Dan Petrescu'nun çalıştırdığı Cluj'a transfer olması bekleniyor.

Star Gazetesi6 Mart 2023 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski futbolcusundan sürpriz transfer! Futbola veda etmişti ama...
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcu Joao Alves de Assis Silva'nın (Jo) Romanya'nın Cluj takımına transfer olacağı iddia edildi.

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FUTBOLU BIRAKAN JO SAHALARA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz ocak ayında Brezilya'nın Ceara takımından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Jabalain'e transfer olan Jo, bir ay sonra futbolu bırakma kararı almıştı. Romanya basınında çıkan habere göre; Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, Çin takımı Jiangsu'dan öğrencisi olan Jo'yu kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

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CLUJ'UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Rumen takımından gelen teklife olumlu yaklaşan 35 yaşındaki forvetin futbolu bırakma kararını rafa kaldırarak, Cluj'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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GALATASARAY'DA 15 MAÇ FORMA GİYDİ

Jo 2010-2011 sezonunun devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Sarı kırmızılı takımda 15 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 3 gol atarken, 2 kez de asist yapmıştı.

Star Gazetesi

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