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Spor

Erol Bulut: 3-4 gol atabilirdik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale yükselen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, 'Rakip öne geçmesine rağmen beraberlik ve galibiyet ile turu atlamış olduk. Oyuncularımı kutluyorum' dedi.

IHA8 Şubat 2022 Salı 17:27 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 17:27
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir müsabakada turu geçtiklerini söyleyerek, "Mutlu ve sevinçliyiz. Zor bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacak bir maçtı ve bunu biliyorduk. Kasımpaşa'nın son haftalarda ligde iyi bir çıkışı vardı. Kupa farklı bir kulvar. Burada her şey farklı olabiliyor. Biz burada iyi konsantre olup mücadele ederek yeterince gol pozisyonuna girdik. 3-4 gol de olabilirdi. Rakip öne geçmesine rağmen beraberlik ve galibiyet ile turu atlamış olduk. oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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