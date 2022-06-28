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  • Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! İşte bonservis bedeli...
Spor

Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! İşte bonservis bedeli...

Ersin Destanoğlu'nun transferi için Fransa'nın Nice takımı teklifini yükseltti ve Beşiktaş ile 7 milyon avroya anlaştı. İki kulüp bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.

Akşam28 Haziran 2022 Salı 10:00 - Güncelleme:
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Ersin Destanoğlu için Nice'ten gelen teklifleri reddeden Beşiktaş, sonunda Fransız ekibini istediği rakama çıkarmayı başardı. Nice birinci kalecisi Walter Benitez'i PSV'ye gönderdikten sonra genç file-bekçisinin transferinde vites artırdı.

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ERSİN DESTANOĞLU İÇİN YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Akşam'ın Fransız basınından aktardığı habere göre; Nice, Ersin için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar ile birçok defa görüşen Fransız ekibi son yaptığı teklifin üzerine çıktı.

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BEŞİKTAŞ'IN KASASINI ERSİN DESTANOĞLU DOLDURACAK

Beşiktaş, Ligue 1 ekibi ile 7 milyon avro bonservis bedelinde anlaştı. İki kulüp Ersin Destanoğlu için bonuslarda da anlaşırsa transfer tamamlanmış olacak.

Siyah-beyazlı kulüp bu transferi 7 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslarla tamamlamayı başarırsa, altyapısından çıkan genç kalecinin satışından büyük bir gelir elde etmiş olacak.

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