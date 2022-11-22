Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu yeni sezona çalkantılı bir şekilde başlamış ve performansı yeterli bulunmamıştı.
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Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa içinse kendisine engel olmayacak. 21 yaşındaki eldiven için gelebilecek tekliflere açık olan yönetimin 5 milyon avro
bonservisle ayrılığına onay verebileceği belirtildi.
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Bu sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyan Ersin, 12 golü ağlarında gördü ve ilk 11'deki formasını da Mert Günok'a kaptırdı.