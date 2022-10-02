Beşiktaş, son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Genç kalecinin sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.
21 yaşındaki eldivenle sezon başına 13 milyon TL ücret üzerinden 4 yıllık yapıldı. Serbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek.
Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon avro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon avroya serbest kalma maddesine sahip olacak.
Destanoğlu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek şampiyonluklar yaşadığım kulübümle yeni zaferlere yelken açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan hocalarıma, yönetimimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Şanlı formamızı çok daha uzun yıllar terletmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.