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Spor

Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Serbest kalma maddesi...

Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek olan anlaşmasını uzatan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.

2 Ekim 2022 Pazar 12:17 - Güncelleme:
Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Serbest kalma maddesi...
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Beşiktaş, son günlerde performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Genç kalecinin sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

SERBEST KALMA BEDELİ DEĞİŞECEK

21 yaşındaki eldivenle sezon başına 13 milyon TL ücret üzerinden 4 yıllık yapıldı. Serbest kalma bedeli her 6 ayda bir yükselecek.

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ÖNCE 7 MİLYON EURO

Ersin bu sezon sonu transfer döneminde 7 milyon avro, gelecek sezon devre arasında ise 7,5 milyon avroya serbest kalma maddesine sahip olacak.

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ERSİN DESTANOĞLU NE DEDİ?

Destanoğlu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek şampiyonluklar yaşadığım kulübümle yeni zaferlere yelken açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan hocalarıma, yönetimimize, takım arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Şanlı formamızı çok daha uzun yıllar terletmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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