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Ersun Yanal imza için beklemede

F.Bahçe Başkanı Koç’un 1.5+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı Ersun Hoca imza atmak için Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshini bekliyor. Hedef devre bitmeden Yanal’ı göreve getirmek.

  • StarSpor
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KANARYA’DA kurtuluş için gözler artık Ersun Yanal’a çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçlar ve takımın küme düşme hattına inmesinden sonra en azından ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında yer alması beklenen Teknik Direktör Erwin Koeman’ın görevine son vermek artık kaçınılmaz oldu. Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertli takımın başına getirmeyi düşündüğü Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede 1.5 + 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Para konusunda yönetime sorun çıkarmayacağı garantisini veren Yanal’ın işbaşı yapması için şu anda en büyük engel Phillip Cocu’nun halen devam eden sözleşmesi. Bu konuyu hafta içinde halletmek ve devre bitmeden Yanal’a işbaşı yaptırmak isteyen Koç ile yönetim sorunu çözdüğü anda Yanal da imzayı atacak. Kanarya’nın müstakbel hocasının kadro ile ilgili çalışmalar yaptığı ve gidenlerle gelecekler için rapor hazırladığı öğrenildi.

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