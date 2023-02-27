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Spor

Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı...

Francesco Farioli ile yollarını ayıran Alanyaspor, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Ersun Yanal Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı...
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan teknik adam, oyuncularıyla Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından vedalaştı.

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RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Farioli'nin Alanyaspor ile yollarının ayrıldığı bugün resmi olarak açıklanacak. Genç İtalyan teknik adamın kariyerine Avrupa'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sezon sonuna kadar dinlenmeyi düşünen Farioli gelecek sezon için hazırlıklarına başlayacak.

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ERSUN YANAL DÖNEMİ

Fanatik'in haberine göre; son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal Alanyaspor'un gündemine gelen ilk isim oldu. Güney ekibi tecrübeli hocayla prensip anlaşmasına vardı. Antalya'da bulunan Ersun Yanal'ın bugün Başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüşerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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