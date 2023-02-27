Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İtalyanlar şaştı kaldı

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

CORRIERE DELLO SPORT: ENDİŞELENDİREN GOL

"Villarreal'in büyük talihsizliği" La Liga'da Enes Ünal fırtınası Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı takımdaki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç futbolcunun Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti.

"Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü. Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek."

Beşiktaş'tan Stephan El Shaarawy için yeni teklif

TUTTOSPORT: ZANIOLO HEMEN KAHRAMAN

"Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı. Son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan Türkiye Süper Lig'in yeniden başlamasını bekleyen güzel bir başlangıç."

MHK'nin yeni kararı çok tartışılır Meler neden "4" işareti yaptı?

FORZA ROMA: TÜRKİYE'DE İLK GOL

"Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı. Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."