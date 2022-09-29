Faroe'nin hocası alay etti! ''Zavallı Stefan Kuntz!''

Türkiye'ye karşı tarihinin en görkemli galibiyetini alan 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'nın hocası hala gündem olmaya devam ediyor. İsveçli olan Hakan Ericson'un ismi şimdi kendi ülkesinin teknik adam adayları arasında geçiyor. Ancak o bu konuda çok istekli değil.

Faroe Adaları'nda çok eğlendiğini, Türkiye'ye karşı alınan galibiyetin de bu eğlencenin önemli bir parçası olduğunu söylüyor.

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İşte Ericson'un o galibiyet ve Kuntz hakkındaki önemli açıklamaları:

"İSVEÇ'İN BAŞINA GEÇMEK İSTEMİYORUM"

"Hayır, gerçekten İsveç'in başına geçmek istemiyorum. Umarım onlar kendi potansiyelleriyle ayakta kalabilirler. Doğal olarak İsveç futbolunu takip ediyorum. Türkiye'ye karşı aldığımız galibiyet bizim için çok büyük bir sonuç. Daha iyi sonuçlar almayı da hedefliyoruz."



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"KUNTZ'A DİKKAT ETTİNİZ Mİ?"

"Açıkça görülüyor ki burada evimizde oynarken Türkiye'yi zorlayan yağmur ve rüzgardan daha çok motivasyonumuzdu. Ama onlar profesyonel futbolcular ve bence evlerinde çok baskı altındalar. Daha önce Lüksemburg beraberliği ile buraya geldiler. Türkiye için bu kabul edilemez bir sonuçtu. (Gülerek) Basın toplantısında sorulara cevap vermek zorunda kalan zavallı Kuntz'a dikkat ettiniz mi? 1 saatten fazla konuştu."

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HEYECAN VERİCİ ZORLUKLAR VAR

"Ben Faroe Adaları'ndayım ve buraya kariyer yapmak için gelmedim. Futbol için buradayım, çünkü eğlenceli ve gelişiyor. Bu doğrultuda düşünüyorum. Bu benim yolculuğum. Önce Faroe Adaları ile bazı şeylerin mümkün olmayacağını düşündüm. Ama sonra mümkün olmayan nedir diye düşündüm. Şampiyonluklar kazanmak mı? Başka heyecan verici zorluklar da var. Şimdi Türkiye'ye karşı bu sonucu aldık. Çok eğlenceli bir iş."