İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1862
  • EURO
    18,1805
  • ALTIN
    1015.2
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Özgökçen'den transfer açıklaması
Spor

Fatih Özgökçen'den transfer açıklaması

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da doğru, dolayısıyla 2 kırmızı kartı da ben doğru buluyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında zemin sorunları nedeniyle Eskişehir'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çekişmeli geçen maçta her iki takım da birer kırmızı kart görerek maçı 10 kişi tamamladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor'un oyunundan memnun olduğunu ve kırmızı kart kararlarının doğru olduğunu kaydetti.

"KONYASPOR'UN OYUNUNDAN GAYET MEMNUNUM"

Açıklamasında Konyaspor'un oyunundan memnun olduğunu dile getiren Fatih Özgökçen, "Ligin henüz dördüncü haftası. Biz geçen seneki söylemlerimizi aynen tekrarlıyoruz. Lig, uzun maratonu gerektiren bir oyun. Dolayısıyla 36 maçın sonunda neler olur onu konuşacağız. Ama oyun olarak baktığınız zaman Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum. Çok da fazla sportif manada konuşmak istemiyorum. Zira biz Eskişehir'de misafiriz. Biliyorsunuz zemin çalışmalarımız devam ediyor, onu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Konya'da maçları oynamaya başladığımız zaman hem sportif manada hem takımın genel durumuyla alakalı detaylı açıklamaları yapacağız." diye konuştu.

"2 KIRMIZI KARTI DA DOĞRU BULUYORUM"

Maç yönetimini ve kırmızı kart kararlarını değerlendiren Özgökçen, "Pozisyonları maç içerisinde değerlendirmemiz biraz daha zor oluyor. Çünkü anlık refleksleri gerektiren hadiseler. Benim gördüğüm kadarıyla, özellikle Fenerbahçe'ye gösterilen kırmızı kartta, bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da doğru, dolayısıyla 2 kırmızı kartı da ben doğru buluyorum. Transferde bir forvet daha alacağız ve ondan sonra da transfer sezonunu kapatacağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.