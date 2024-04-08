Fatih Terim: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Aris karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Burada üç puan almak hiç de kolay değil. Yeterince iyi oynamamış olabiliriz ama iyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önümüze bakıyoruz ve önümüzdeki maçlara konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Aris deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetle ilgili açıklamalarına devam eden 70 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarıda daha iyi mücadele etmemiz hoşuma gitti. Her oyuncunun hazır olması önemli. Zaman geçtikçe daha iyi oluyoruz. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.