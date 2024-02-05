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Spor

Fatih Terim'li Panathinaikos derbide galip!

Yunanistan Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Panathinaikos, evinde konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

5 Şubat 2024 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Fatih Terim'li Panathinaikos derbide galip!
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Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli oyuncu Samet Akaydin, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.

Yunanistan'da günün diğer sonuçları şu şekilde;

OFI 1-2 Kifisia

AEK 4-2 Asteras

PAS Giannina 1-4 Lamia

Atromitos 0-2 PAOK

21. haftanın ardından Yunanistan'da oluşan puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı;

1- PAOK (50)

2- AEK (48)

3- Panathinaikos (47)

4- Olympiakos (41)

  • Panathinaikos-Olympiakos
  • Yunanistan derbisi
  • futbol maçı

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