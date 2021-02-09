Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'ler

09 Şubat 2021 Salı 16:42 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 16:42

Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu bu akşam oynanacak karşılaşmayı izleyecek olanlar tarafından merak ediliyor. Daha önce oynanan 28 maçta Fenerbahçe'nin 14, Başakşehir'in ise 10 galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı Lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı de merak edilen diğer konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'leri

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçı saat 20.45'te başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe ilk 11'ler

Harun Tekin, Gökhan Gönül, Atilla Szalai, Lemos, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Papiss Cisse.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci bu karşılaşmada yer alamayacak.

MESUT ÖZİL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mesut Özil ile Osayi Samuel'in Başakşehir maçına kulübede başlaması bekleniyor.

Medipol Başakşehir ilk 11'ler

Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.

Başakşehir'de Edin Visca, Rafael, Caiçara, Boli Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli'nin maç kadrosunda olması beklenmezken Mahmut Tekdemir, Ömer Ali ve Hasan Ali'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe kupada bir önceki turda Kasımpaşa'yı 1-0'la geçerken Başakşehir ise Tuzlaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.

Ligdeki son 6 maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, bu sürede 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Turuncu Lacivertliler, Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybetti ve son 7 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Kupada bu turu geçen ekip, yarı finalde Konyaspor - Beşiktaş maçının galibi ile oynayacak. Ayrıca bilindiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.