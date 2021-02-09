09 Şubat 2021 Salı 17:45 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı? sorusu Atv yayın akışında dizinin yer almayışıyla merak konusu oldu. EDHO 182. yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Atv ekranlarının fenomen dizisinin takipçileri "Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? EDHO neden yok?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hakkında detaylı bilgi ve dizinin son bölümünde yaşananlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU HAFTA VAR MI?

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 182. yeni bölüm heyecanla bekleniyordu. Son bölümde Çakırbeyli ailesinde işler karışmıştı. Salı akşamları yayımlanan yerli dizi EDHO 182. yeni bölümü bölüm bu hafta yayınlanmayacak.

EDHO 182. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen 182. yeni bölümü Atv ekranlarında yayınlanacak olan Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı nedeniyle haftaya izleyenleriyle buluşamayacak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir.

Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.