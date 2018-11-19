Fenerbahçe, Burak Yılmaz için girişimlere resmen başladı

Fanatik’in haberine göre; Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe de devre arasında mutlaka kaliteli forvet takviyesiyle hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe

Burak Yılmaz tam 10 yıl sonra Fenerbahçe’ye geri dönebilir... İstenmeyen adam olarak ayrıldığı Sarı- Lacivertli kulüp, bu kez Kral’ı çok istiyor. Başkan Ali Koç’un performans anlamında çok beğendiği Burak ile ilk temas kuruldu. Aracılar vasıtasıyla yapılan görüşmenin olumlu ilerlediği öğrenildi. Yakın çevresine, “Fenerbahçe neden olmasın?” diyen Burak’a bu denli ihtiyaç duyulmasının sebebi, Slimani ve Soldado’nun formsuzluğu.